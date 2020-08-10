ArcelorMittal завершила сделку по приобретению шламового трубопровода OSPIL

ArcelorMittal завершила сделку по приобретению шламового трубопровода OSPIL

ArcelorMittal завершила сделку по приобретению Odisha Slurry Pipeline Infrastructure Ltd за чистое вознаграждение в 1860 крор, что заполнило столь необходимый пробел в логистике цепочки поставок, чтобы закупать железную руду для AMNS India.

Компания выполнила приказ NCLT Cuttack от 2 марта и расплатилась с кредиторами во главе с IDBI в начале этого месяца. Он также ввел трех директоров в совет директоров OSPIL. Трубопровод является ключевой инфраструктурой для переправки руды из рудников внутри Одиши в порт Парадип, независимо от автомобильной или железнодорожной сети. Затем руда превращается в окатыши, загружается на суда и доставляется в Хазира в Гуджарате.

Тем не менее, находящаяся в Калькутте NBFC Srei Infrastructure Finance Ltd, фонд, спонсируемый Srei и владеющий 69,81% акций OSPIL, продолжает оспаривать сделку. SIFL, который также выделил 321 крор рупий трубопроводу, не принял средства, перечисленные ArcelorMittal, как часть плана урегулирования и сохранил сумму на условном счете. Он оспорил постановление NCLT в апелляционном трибунале в Дели вскоре после мартовского постановления, но слушание по этому вопросу было отложено из-за блокировки и других ограничений.

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