В 2020 году КП “Информатика” дают освоить 370 млн гривен из столичного бюджета

КП “Информатика” планирует закончить 2020 год с прибылью в размере 377 тыс. гривен. При этом, доход предприятия от операционной деятельности должен составить всего 840 тыс. гривен, а расходы предприятие планируются на уровне 210 млн гривен. Главная задача КП – освоить 370,82 млн гривен из городского бюджета. Речь идет о капитальных инвестициях и реализации заданий программы “Электронная столица”, с чем у предприятия систематически возникают “трудности” в виде уголовных производств по подозрению в масштабном разворовывании бюджетных средств.

Как стало известно KV , финансовый план КП “Информатика” на 2020 год утвержден п риказом Департамента коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА) №173.

По итогам текущего года КП планирует получить доход от операционной деятельности в размере всего 840 тыс. гривен.

Также КП “Информатика” планирует получить 40,77 млн гривен “других операционных доходов” (40,44 млн гривен налогового кредита и 323 тыс. гривен из бюджета Киева на реализацию общественного проекта по мониторингу качества воздуха AirZoom).

Кроме этого, КП планирует в 2020 году получить из бюджета Киева на освоение 370,82 млн гривен.

Из них 76,64 млн гривен “Информатика” получит как исполнитель программы “Электронная столица”. Эти средства собираются истратить следующим образом:

31,2 млн гривен – на обслуживание центра обработки данных (городской дата-центр);

19 млн гривен – на сопровождение и техническая поддержка комплексной системы видеонаблюдения;

10,5 млн гривен – на аренду промышленного дата-центра;

6,5 млн гривен – создание и сопровождение платформы “интернета вещей”;

3 млн гривен – на дооснащение интеллектуально-аналитического комплекса комплексной системы видеонаблюдения Киева;

2,64 млн гривен – на создание и сопровождение программно-аппаратного комплекса Единого диспетчерского центра мониторинга работы транспорта и сбора информации;

2 млн гривен – на создание ситуационного центра противодействия угрозам на ул. Кирилловской, 57 в Киеве;

1 млн гривен – на создание, развитие и сопровождение системы оповещения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций;

800 тыс. гривен – на осуществление мероприятий по обслуживанию информационно-справочных киосков (терминалов) установленных на туристических объектах и маршрутах Киева .

Остальные 294,17 млн гривен из городского бюджета будут получены в виде капитальных инвестиций. Из них 20 млн гривен предназначены на строительство ситуационного центра противодействия угрозам на ул. Кирилловской, 57.

Еще 274,17 млн гривен должны направить на покупку основных средств и других необоротных активов, а именно:

100 млн гривен – на создание, развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса управления и контроля сети внешнего освещения Киева;

65 млн гривен – на создание ситуационного центра противодействия угрозам на ул. Кирилловской, 57;

30 млн гривен – на модернизацию и функциональное расширение аппаратных комплексов для текущих и перспективных заданий;

30 млн гривен – на развитие комплексной системы видеонаблюдения и систем обеспечения безопасности;

20 млн гривен – на создание и сопровождение программно-аппаратного комплекса Единого диспетчерского центра мониторинга работы транспорта и сбора информации;

15 млн гривен – на дооснащение интеллектуально-аналитического комплекса комплексной системы видеонаблюдения Киева;

13,5 млн гривен – на создание и сопровождение платформы интернета вещей;

678 тыс. гривен – на реализацию общественного проекта “Безопасные улицы Турецкого городка”.

При этом, общие расходы КП “Информатика” заложены на уровне 209,21 млн гривен. В их структуре амортизация (47,6% или 99,54 млн гривен), “другие операционные расходы” (38,7% или 81,06 млн гривен), расходы на заработную плату (11,1% или 23,2 млн гривен), отчисления на социальные мероприятия (2,4% или 5,09 млн гривен) и материальные расходы (0,2% или 318 тыс. гривен)

Существенные суммы в рамках “других операционных расходов” собираются направить на сопровождение и поддержку комплексной системы видеонаблюдения (15,83 млн гривен), аренду промышленного дата-центра (8,75 млн гривен), создание и сопровождение платформы интернета вещей (5,41 млн гривен), дооснащение комплексной системы видеонаблюдения (2,5 млн гривен), создание и сопровождение программно-аппаратного комплекса Единого диспетчерского центра мониторинга работы транспорта и сбора информации (2,2 млн гривен) и создание ситуационного центра на Кирилловской (1,66 млн гривен).

В итоге 2020 год КП “Информатика” планирует закончить с прибылью в 377 тыс. гривен (после уплаты налога на прибыль – 308 тыс. гривен).

Отметим, согласно финансовому плану на 2019 год, бюджетное финансирование КП “Информатика” ожидалось в размере 295,71 млн гривен, но по факту из столичного бюджета это КП получило 444,06 млн гривен (53,81 млн гривен – на покрытие текущих расходов и 390,25 млн гривен – капитальных инвестиций). Заработать в результате операционной деятельности в 2019 году предприятие смогло только 561 тыс. гривен и завершило год с прибылью в размере 319 тыс. гривен.

В 2018 году КП “Информатика” получила из бюджета Киева 384,92 млн гривен (60,84 млн гривен на покрытие операционных расходов и 324,08 млн гривен – капитальных инвестиций). Самостоятельно заработать предприятию удалось только 700 тыс. гривен. По итогам года КП получило убыток в размере 5 тыс. гривен.

В 2017 году КП также активно получало бюджетное финансирование. За год оно составило 279,54 млн гривен (10,76 млн гривен – на покрытие операционных расходов и 268,68 млн гривен – капитальных инвестиций). В результате операционной деятельности КП “Информатика” получило 307 тыс. гривен, а год закончило с убытком в 6 тыс. гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , КП “Информатика” было основано Киевсоветом в 2002 году, основной вид деятельности – деятельность по управлению компьютерным оборудованием. Обязанности директора КП “Информатика” с 9 октября 2017 года исполняет Николай Пыхтин.

КП “Информатика” находятся в подчинении Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА. Этот департамент с 3 марта 2017 года по 29 апреля 2020 года возглавлял одиозный Юрий Назаров, деятельность которого на этом посту у депутатов Киевсовета до сих пор вызывает очень много вопросов.

После увольнения Юрия Назарова, с 30 апреля 2020 года временно исполнять обязанности директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА был назначен замдиректора этой структуры Вячеслав Новохацкий. 9 июня 2020 года на этом посту его сменила главный специалист по вопросам персонала Департамента ИКТ Анна Лысык.

С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курировал первый заместитель главы КГГА. Эту должность с 21 декабря 2017 года занимает Николай Поворозник, который 22 апреля 2020 года был отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования уголовного производства по подозрению в получении взятки. С конца мая 2020 года за IT-сферу столицы взялся отвечать непосредственно киевский городской голова Виталий Кличко.

* КП “Інформатика” (код ЄДРПОУ: 31024875)