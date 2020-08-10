Нефть дорожает на фоне антикризисных указов Трампа

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов 10 августа на фоне подписания президентом США указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Нефть дорожает на фоне антикризисных указов Трампа
Фото: gazeta.ru

Как изменились цены

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 по киевскому времени составляет 44,89 доллара за баррель, что на 0,49 доллара (1,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 7 августа эти контракты подешевели на 0,69 доллара (1,5%), до 44,4 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,61 доллара (1,48%), до 41,83 доллара за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,73 доллара (1,7%), до 41,22 доллара за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которых, как ожидается, будет обсуждаться импорт КНР энергоносителей.

Какие указы выдал Трамп

Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% — властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее 100 тыс. $ в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Относительно благоприятная реакция рисковых активов позволяет предположить, что инвесторы надеются, что выплаты обеспечат экономике и населению поддержку до того, как Конгресс примет меры.

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