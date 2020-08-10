Посевная и уборочная кампании оказались под угрозой срыва

Посевная и уборочная кампании оказались под угрозой срыва

Введение пошлин на импорт дизельного топлива может сорвать уборочную и следующую посевную кампанию. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Нардеп обратил внимание на то, что сегодня 90% украинского рынка ДТ контролирует та самая группа "Приват". И только 10% рынка составляет импорт. "Далее все просто: спецпошлина на импортное ДТ сделает его неконкурентоспособным по цене и все 100% рынка перейдут под контроль одной ФПГ. Фактически, - под контроль одного человека, который за ней стоит. Заполучив абсолютную монополию на рынке, «приватовцы» смогут взвинтить цены на дизтопливо до любого уровня. Они же получат всю сверхприбыль", - отметил он.

М.Магомедов напомнил, что вся с/х техника нашего АПК работает на дизтопливе. "Сейчас в самом разгаре уборочная кампания. Вслед за ней начнется посевная. Рост цен на ДТ приведет к росту расходов аграриев и может частично сорвать обе кампании. Мелкие и средние агрохозяйства вообще могут оказаться в убытках. Рост расходов значительно снизит финансовый результат отрасли по итогам года", - отмечает он.

"Учитывая тот факт, что АПК сегодня является крупнейшим экспортером, страна получит меньше валюты, а бюджет меньше налогов. Это, в свою очередь, приведет к еще большему ослаблению гривны и росту дефицита Пенсионного фонда. Плюс ко всему, рост расходов аграриев неизбежно обернется повышением цен на продукты питания. Таким образом за желание группы "Привата" заработать сверхприбыль в итоге "заплатят" пенсионеры и граждане с низким уровнем доходов", - считает политик.

М.Магомедов также выразил уверенность, что делом о монополизме группы "Приват" на топливном рынке должен заняться Антимонопольный комитет. "В развитых странах такие монополии разбиваются на раз-два. Почему АМКУ до сих пор не взял этот вопрос под контроль? Будем спрашивать об этом у нового руководителя ведомства. Прежний глава ведомства, очевидно, со своими обязанностями не справился", - отметил он.

Нардеп обратил внимание на то, что предыдущая попытка группы "Приват" ввести пошлину на импортное ДТ не увенчалась успехом. Тогда замминистра экономики Тарас Качка сумел отстоять интересы государства. Сегодня это общая задача правительства и Минэнерго. "Мы должны стоять на государственных позициях и дать по рукам монополистам и спекулянтам", - резюмировал политик.



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