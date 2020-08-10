Основные криптовалюты вернулись к росту, а биткоин вновь поднялся выше психологической отметки $12 тысяч, которую он не смог удержать на прошлой неделе. Об этом говорится в комментарии аналитиков Forex Club.

Фото: segodnya.ua

Рыночная капитализация этой цифровой валюты превысила $220 млрд впервые с начала 2018 года и сравнялась с капитализацией, например, Netflix.

Причина роста

Росту биткоина способствует неопределенная ситуация на мировых финансовых рынках, спровоцированная дальнейшим развитием пандемии коронавируса и ее негативными экономическими последствиями.

Многие инвесторы начинают воспринимать биткоин как «золото на рынке криптовалют» и приобретают его в качестве альтернативы традиционным активам для инвестирования.

При этом негативной новостью для рынка в целом стало сообщение о том, что криптобиржа Coinbase увеличила время подтверждения депозитов Ethereum Classic до двух недель. Теперь биржа ждет почти 81 тысячу подтверждений для депозита на Coinbase и Coinbase Pro.

В криптовалютном сообществе уже раскритиковали биржу из-за чрезмерных мер безопасности.

Ситуация на рынке

В результате курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, увеличился на 2,8% — до $12 057 в с капитализацией $221,7 млрд.

Ethereum подорожал на 0,9% — до $398,9 при капитализации $44,6 млрд.

XRP поднялся в цене на 0,4% — до $0,2944, его капитализация составила $13,2 млрд.

Litecoin укрепился на 0,9% — до $58,3 с капитализацией $3,8 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $364,5 млрд.

Прогноз

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит восходящее движение за счет роста интереса к биткоину.

Эта криптовалюта может подорожать до $12200, Ethereum — до $410, XRP — до $0,3, а Litecoin — до $60.