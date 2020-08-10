ЗАЭС вывела из резерва и запустила первый энергоблок

ЗАЭС вывела из резерва и запустила первый энергоблок

Запорожская АЭС вывела из резерва и запустила в работу энергоблок №1. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"10 августа 2020 года в 08 часов 37 минут энергоблок №1 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", - сообщает АЭС.

На данный момент в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС: первый, второй, третий и шестой. На энергоблоке №4 идут 102 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 117 сутки планового среднего ремонта.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
Блок рекламы


Похожие новости
Немецкая SMS group запустила в Китае модернизированную МНЛЗНемецкая SMS group запустила в Китае модернизированную МНЛЗ
Первый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банковПервый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банков
JSW Steel запустила завод в СШАJSW Steel запустила завод в США
НБУ до конца недели проведет первый валютный своп с ЕБРРНБУ до конца недели проведет первый валютный своп с ЕБРР
Шмыгаль: первый транш МВФ поступит сегодня-завтра, второй - в сентябреШмыгаль: первый транш МВФ поступит сегодня-завтра, второй - в сентябре
Энергоатом расследует закупку ЗАЭС кабеля по завышенной ценеЭнергоатом расследует закупку ЗАЭС кабеля по завышенной цене
Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зернаСо складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна
Запорожская АЭС вывела в резерв первый энергоблокЗапорожская АЭС вывела в резерв первый энергоблок
Начальница отделения госбанка вывела со счетов клиентов миллион гривенНачальница отделения госбанка вывела со счетов клиентов миллион гривен
Запорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблокЗапорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблок
Последние новости
Подгружаем последние новости