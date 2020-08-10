Суд закрыл дело о взыскании с НБУ 129 миллионов. «Антиколомойский» закон не сработал
Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить иск НБУ о прекращении производства в рамках решения хозяйственного суда Киева о взыскании с НБУ 129 млн грн «имущественного ущерба». Об этом сообщает Finbalance.
О каком деле идет речь
Ранее Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО «Промышленная инновационная компания» (владелец 71% акций Радикал Банка) о взыскании с НБУ 129 млн грн «имущественного ущерба».
По заявлению истца, ущерб НБУ был нанесен в 2015 году принятием «неправомерного решения» об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.
Ранее в ходе судебного процесса владелец Радикал Банка отмечал, что подобное постановление было признано противоправным и отменено судебными решениями, в т.ч. решением Высшего админсуда.
Свое ходатайство о прекращении производства по этому делу Нацбанк мотивировал законом о банках, который был принят парламентом и подписан президентом в мае, установивший особенный порядок компенсации ущерба.
Однако Северный апелляционный хозсуд решил, что соответствующий закон устанавливает «только особенности определения размера вреда».
Почему банк признали неплатежеспособным
НБУ в заявлении об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных указывал, что по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений «было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка».
Что известно о банке
- Радикал Банк связывают с семьей беглого президента Украины Виктора Януковича.
- 9 июля 2015 года НБУ отнес Радикал Банк к неплатежеспособным, а уже 10-го в банк вошла временная администрация ФГВФЛ. Ликвидация банка началась 9 ноября того же года.
- По данным НБУ, ключевым владельцем банка в момент его ликвидации были вице-президент концерна Укрросметалл Александр Шпак и Анри Веремийченко. Они контролировали 71% банка через Промышленную инновационную компанию.
- В июне 2020 года Национальный банк проиграл апелляцию акционерам Радикал Банка в Северном апелляционном хозяйственном суде и должен возместить им 128,9 млн грн.