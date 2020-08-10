Где найти деньги на запуск и развитие стартапа. Шесть вариантов

Основателю компании нужно не только хорошо изучить рынок, придумать отличную бизнес-идею и понять, как получать доход, но и найти деньги на запуск проекта. Существуют различные варианты привлечения средств, каждый из которых связан с определенными последствиями. О них пишет «Украинский спектр».

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Прогноз доходов и расходов

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно сделать прогноз денежного потока. Лучше всего подготовить несколько сценариев: оптимистичный – привлечение крупных инвестиций/быстрый рост бизнеса, реалистичный – постепенное развитие, а также самый пессимистичный – на той случай, если компании не удастся получить ожидаемый доход.

Прогноз должен быть достаточно подробным: нужно рассчитать предполагаемый доход в месяц, отнять от него расходах (расходы на зарплату, аренду, исследования и разработка, маркетинг и т. д) и заложить определенную сумму на случай непредвиденных обстоятельств. При этом надо помнить, что планы могут серьезно отличаться от реальности. Большое значение имеют сроки осуществления закупок или заключения контрактов, а также даты выплаты налогов.

Бутстреппинг

Этот вариант позволяет обойтись без помощи банков и фондов. Можно использовать личные сбережения только на первом этапе, чтобы убедиться, что бизнес-идея работает, или вкладываться до те пор, пока компания не начнет генерировать достаточный объем дохода для реинвестирования.

Однако не у всех есть достаточное количество свободных средств или родственники, способные одолжить необходимую сумму. Кроме того, сама бизнес-идея требовать больших предварительных инвестиций (например, на разработку и создание продукции и/или маркетинг).

В этом случае у учредителей бизнеса есть два варианта: взять в долг или продать долю компании.

Банки

Вариант для компаний, генерирующих доход. Выполняя требования государства, банки создают программы поддержки бизнеса. Такие предложения обычно предполагают личную ответственность учредителей бизнеса (как минимум в первые годы его существования) – так кредитные организации защищают себя от возможных рисков.

Площадки P2P-кредитование

Площадки типа Funding Circle оценивают риски, ликвидность и стоимость активов компаний и дают возможность частным лицам вкладывать деньги под более высокие проценты, чем они могли бы получить в банке.

Деньги основателя

Если вы верите в свой бизнес, нуждаетесь инвестиций до получения дохода и хотите сэкономить, можно использовать собственные средства или найти бизнес-партнера, который сможет внести часть требуемой суммы и стать вашим соучредителем. Такой подход может помочь в дальнейшем, если вы решите привлечь финансирование с помощью выпуска акций – готовность учредителей рискнуть собственными деньгами повышает доверие инвесторов.

Ангельские инвестиции

Как правило, бизнес-ангелы делают вложения в обмен на долю в компании, но иногда они могут выдавать кредиты на сумму -100 тысяч. Кроме того, такие инвесторы могут поделиться с вами опытом и полезными контактами.

Бизнес-ангелов можно искать самостоятельно (например, на LinkedIn) или использовать для этого специальные площадки. Они взимают от 5 до 8% суммы как комиссию, но это вложение имеет смысл, потому что помогает сэкономить время и энергию учредителей.

Краудинвестинг

За последние восемь лет такие компании, как Seedrs и Crowdcube, стали популярными вариантом привлечения инвестиций. Инвесторы на таких площадках вкладывают от ?100 фунтов до ?50 тысяч фунтов. Бизнес, который ищет ?100 тысяч, может с легкостью привлечь сотни акционеров, что может быть выгодно компании на начальном этапе, но рискует стать сложностью в дальнейшем.

Кроме того, краудинвестинг не такой демократичный, как хотелось бы верить – для того, чтобы кампания по привлечению средств не успешной, от 30 до 40% суммы должно быть собрано до начала процесса.

Инвестиционные фонды

Правительство предлагает щедрые налоговые льготы для инвестиций в стартапы, но далеко не все инвесторы готовы тратить личное время на отбор интересных проектов. Вместо них эту задачу часто выполняют фонды, которые составляют диверсифицированный портфель инвестиций. Это очень эффективный способ привлечения денег для стартапов, поскольку одного разговора может быть достаточно для привлечения суммы, необходимой для реализации проекта. Кроме того, в этом секторе обычно работают опытные инвесторы, которые готовы обеспечивать дальнейшее финансирование роста бизнеса.