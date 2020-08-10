Шмыгаль: Безработица в Украине существенно уменьшается

В Украине наблюдается существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их стало на 6 тысяч меньше. Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: depo.ua

«Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось фактически на 6 тысяч человек», — написал глава правительства.

Он также сообщил, что по правительственным программам по частичной безработице удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест.

«Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это и помощь бизнесу, которая дает возможность продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты», — проинформировал Шмыгаль.

Кроме того, добавил он, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

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