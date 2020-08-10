Шмыгаль: Безработица в Украине существенно уменьшается

В Украине наблюдается существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их стало на 6 тысяч меньше. Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Безработица в Украине существенно уменьшается
Фото: depo.ua

О чем сказал премьер

«Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось фактически на 6 тысяч человек», — написал глава правительства.

Он также сообщил, что по правительственным программам по частичной безработице удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест.

«Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это и помощь бизнесу, которая дает возможность продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты», — проинформировал Шмыгаль.

Кроме того, добавил он, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

Ранее сообщалось

  • Как сообщалось, в целом за период карантина с 12 марта по 31 июля, статус безработного в Украине получили более 395 тыс. граждан.
  • Во время карантина премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.
  • Минэкономики прогнозирует рост безработицы в Украине в текущем году до 9,4%.
  • МВФ прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%, в 2021 году – 12%; в 2022 году – 11,5%.

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