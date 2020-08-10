В теории аэропорт «Борисполь» может обанкротиться — гендиректор

В теории аэропорт «Борисполь» может обанкротиться, но его гендиректор Павел Рябикин пообещал сделать все, чтобы этого не допустить. Об этом он рассказал в интервью изданию «БизнесЦензор».

Возможное банкротство

Весной, при отсутствии государственной поддержки аэропорт взял коммерческий банковский кредит, чтобы рассчитаться с сотрудниками по зарплате.

Сейчас руководство предприятия вновь ведет переговоры с банками – заработанных денег не хватает, чтобы рассчитаться с персоналом

В то же время до конца года, по прогнозу Рябикина, будет уволено минимум 27% работников.

По данным экспертов, за последние пол года пассажиропоток аэропорта «Борисполь» упал к уровню аналогичного периода 2006 года. Основной причиной этой ситуации стала пандемия коронавируса. Именно из-за нее спрос на авиаперелеты сократился, а авиакомпаниям пришлось уменьшить количество рейсов, и частично приостановить полеты по некоторым направлениям.

Еще одной причиной кризиса в «Борисполе» называют то, что компания МАУ выполняет регулярные рейсы и не может погасить предыдущие долги.

В прошлом году на регулярной основе из Борисполя выполняли рейсы 34 авиакомпании, а сейчас 22. И это при сильном сокращении частот. Сейчас аэропорт обслуживает 59 направлений, а в прошлом году, в этот же период обслуживал 111 направлений. Все операции ведутся в терминале D. Эксплуатация других приостановлена.

Гендиректор «Борисполя» сослался на прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), согласно которым восстановление мирового аэротрафика к докарантинному уровню произойдет лишь к середине 2024 года.

Исходя из этих прогнозов, в «Борисполе» ближайшие три года будет работать только терминал D, а инфраструктурные планы придется отложить на пять лет (с 2025 до 2030).