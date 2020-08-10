Бизнес раскритиковал законопроект Зеленского о повышении «минималки»

Европейская бизнес-ассоциация выступает против президентского законопроекта №3963 о повышении минимальной зарплаты до 5 000 грн с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

«Ассоциация настаивает на неприемлимости законопроекта №3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ для недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков», — сказано в сообщении.

По мнению ЕБА, такое решение увеличит фискальное давление на оплату труда и повлечет за собой рост «теневых» зарплат.

«Нет сомнений, что именно добросовестные плательщики ощутят усиленное давление со стороны госорганов, которое они будут осуществлять в попытке компенсировать неминуемые налоговые потери, возникшие из-за роста теневого сектора», — указала ЕБА.

В ассоциации подчеркнули, что несмотря на призывы бизнеса обсудить эту инициативу, законопроект был внесен без каких-либо консультаций с предпринимательским сообществом.

За счет чего повысят зарплаты

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, основным источником для увеличенных минимальных зарплат будет экономия на обслуживании государственного долга.

«Это важный законопроект, который Президент внес в парламент, и мы ожидаем, что парламент до конца августа, наверное, на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения этого законопроекта поддержит его».

Она также отметила, что на прошлой неделе Кабмин утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы, в котором предусмотрено 2-этапное повышение минимальной зарплаты в 2021 году:

с января – до 6 тыс. гривен;

с июля – до 6,5 тыс. гривен.

На этой базе будет планироваться государственный бюджет на 2021 год, который Кабмин внесет в парламент до 15 сентября.

Напомним