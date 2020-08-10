НБУ разрешил сдавать изношенные банкноты во всех кассах банков
Национальный банк разрешил принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования центрального банка не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам. Об этом говорится в
Что изменил регулятор
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уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот;
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определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования центрального банка могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки;
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распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований Нацбанка, а также изъятие и передача банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, правоохранительных органов;
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ввел новое требование относительно организации и проведения банками и инкасаторскими компаниями обучающих мероприятий с целью повышения уровня знаний работников, которые работают с наличностью, признаков подлинности и платежности банкнот (монет) национальной валюты;
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отменил норму о рассылке банкам Национальным банком плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет), поскольку на страницах официального Интернет-представительства регулятора размещается их электронная версия.