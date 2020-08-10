НБУ разрешил сдавать изношенные банкноты во всех кассах банков

Национальный банк разрешил принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования центрального банка не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам. Об этом говорится в постановлении правления НБУ №114 от 31 июля, которое вступает в силу с 1 сентября.

НБУ разрешил сдавать изношенные банкноты во всех кассах банков

Что изменил регулятор

  • уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот;

  • определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования центрального банка могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки;

  • распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований Нацбанка, а также изъятие и передача банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, правоохранительных органов;

  • ввел новое требование относительно организации и проведения банками и инкасаторскими компаниями обучающих мероприятий с целью повышения уровня знаний работников, которые работают с наличностью, признаков подлинности и платежности банкнот (монет) национальной валюты;

  • отменил норму о рассылке банкам Национальным банком плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет), поскольку на страницах официального Интернет-представительства регулятора размещается их электронная версия.

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