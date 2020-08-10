НБУ разрешил сдавать изношенные банкноты во всех кассах банков

Национальный банк разрешил принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования центрального банка не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам. Об этом говорится в постановлении правления НБУ №114 от 31 июля, которое вступает в силу с 1 сентября.

Что изменил регулятор

уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот;