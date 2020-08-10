План Б. Как богачи мира готовятся к новому локдауну из-за коронавируса

Владельцы капиталов от $2 до $50 миллионов на фоне пандемии начали активнее интересоваться инвестициями в разных странах, которые предлагают инвесторам гражданство. Об этом пишет «Суспильне» со ссылкой на CNN.

Фото: lifehub.pro

«Люди очень хотят иметь страховку альтернативного гражданства — план Б. Они также обеспокоены вопросами охраны здоровья и готовности к пандемии, потому что, конечно, это может быть не единственная пандемия в нашей жизни», — рассказал руководитель азиатского отделения компании Henley&Partners по вопросам глобального гражданства и проживания Доминик Волек.

Именно по мнению специалистов Henley&Partners, недавнее повышение интереса к гражданству/резидентству в обмен на инвестиции (citizen-by-investment и residence-by-investment) связано с коронавирусом, проблемами с системами охраны здоровья и прогнозами «судного дня».

По данным компании, заявки на такое гражданство в период с января по июнь 2020 года увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2019-ом.

Кто лидирует

Так, самыми популярными стали программы Черногории и Кипра. Количество заявок выросло на 142% и 75% соответственно за первый квартал 2020 года.

«Много людей интересуются Кипром и Мальтой, поскольку это предоставляет заявителю и его семье неограниченный доступ и жизнь на всей территории Евросоюза », — пояснил Волек.

Таким образом, по его словам, они получают не только свободу передвижения, но и доступ к лучшему образованию и системе охраны здоровья.

«Программы для проживания в Австралии и Новой Зеландии также пользуются большим спросом, но по другой причине: кризисный менеджмент. Новая Зеландия вышла на первое место с точки зрения того, как она справлялась с пандемией, по сравнению с некоторыми другими, как правило, более известными направлениями, такими как Великобритания или США », — отметил эксперт.

Инвестиции

При этом эти страны предлагают вид на жительство только за ультрабольшие инвестиции: австралийский вид на жительство стоит $1-3,5 миллиона, новозеландский— $1,9-$6,5 миллиона. Их клиенты в основном родом из США , Индии, Нигерии и Ливана.

В частности количество заявок от американцев выросло на 700% в первом квартале 2020-го по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Другие состоятельные люди просто ищут безопасное удаленное место, куда они могут поехать, если начнется новая волна пандемии. В этом случае в фокусе небольшие страны, которые могут легко справиться с распространением инфекции, как, например, страны Карибского бассейна. Они также предлагают сравнительно недорогие программы citizen-by-investment.

«Если вы проспонсоруєте правительство Антіґуа или Барбуды на $100 000, то четверо членов вашей семьи получат паспорта за 4-6 месяцев», — отметил Волек.