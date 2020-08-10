В Украине упростили работу ФОПов

8 августа вступил в силу закон № 786-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей».

Что это означает

Законом расширяется функционал электронного кабинета, упрощается ведение учета для самозанятых физических лиц, вносятся изменения в отдельные нормы НКУ по администрированию налогов.

Для ФОП и физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, предусмотрена возможность вести учет доходов и расходов в удобной для них форме – бумажной и/или электронной, в частности через электронный кабинет. Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяется Минфином.

Внесены изменения и в процедуру проведения проверок. На период действия карантина контролирующим органам предоставлено право проводить документальные внеплановые проверки по обращениям налогоплательщика.

Но отдельные его нормы, в частности по функционированию электронного кабинета, вступают в силу через три месяца со дня опубликования Закона, а нормы об отмене Книг учета для ФОП начнут действовать с 1 января 2021 года.