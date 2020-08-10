В 2020 году глобальный спрос на газ снизится на 4%

В 2020 году глобальный спрос на газ снизится на 4%

Пандемия коронавируса сократит мировой спрос на трубный и сжиженный природный газ (СПГ) примерно на 4% в 2020 г. с рекордных максимумов прошлого года. Об этом передает hellenicshippingnews со ссылкой на результаты исследования, проведенного Международным газовым союзом (IGU), пишет enkorr.

Отмечается, что спрос может вернуться к докризисным уровням в следующие два года по мере того, как мировая экономика будет набирать обороты.

В документе также прогнозируется, что в 2020 г. мировой спрос на СПГ упадет примерно на 4,2% после 13-процентного роста в 2019 г. до рекордных 482 млрд кубометров.

Аналитики ожидают, что цены на газ будут оставаться относительно низкими в течение многих лет. Это должно побудить коммунальные предприятия сжигать больше топлива в ближайшие годы, что поспособствует росту спроса и цен.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в своем "Сценарии устойчивого развития", что глобальное использование газа сократится с конца 2020-х годов, если правительства примут более жесткую климатическую политику.

Примерно треть выбросов, связанных с энергетикой, можно сократить за счет внедрения технологий чистого газа, таких как водород, отмечается в докладе IGU.

"Цель состоит в том, чтобы снизить стоимость “зеленого” водорода до такого уровня, когда он будет конкурентоспособным по отношению к ископаемому топливу", ? сказал генеральный директор Snam Марко Алвера. Он также добавил, что "разумным способом увеличения производства водорода является смешивание его с природным газом в существующих газопроводах".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
Блок рекламы


Похожие новости
Японские металлурги опасаются проблем с производством и в следующем годуЯпонские металлурги опасаются проблем с производством и в следующем году
Золото дорожает на росте спроса на надежные активыЗолото дорожает на росте спроса на надежные активы
Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грнАдминистрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн
Vale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн рудыVale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн руды
Большинство членов монетарного комитета считает, что в 2021 году придется повышать учетную ставкуБольшинство членов монетарного комитета считает, что в 2021 году придется повышать учетную ставку
Курс валют в Киеве: 3 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 3 августа 2020 года
Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 годНацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год
По итогам 2020 года экономика Украины упадет на 6% – НБУПо итогам 2020 года экономика Украины упадет на 6% – НБУ
Posco ожидает роста спроса на сталь для производства автомобилейPosco ожидает роста спроса на сталь для производства автомобилей
Спрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимумаСпрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимума
Последние новости
Подгружаем последние новости