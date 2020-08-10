Cleveland-Cliffs возобновила строительство завода по производству HBI

Американская горно-металлургическая компания Cleveland-Cliffs сообщила о возобновлении строительства завода по производству горячебрикетированного железа (HBI) в штате Огайо, остановленного весной этого года из-за эпидемии коронавируса.



Как отмечает компания, к середине августа на стройку должен вернуться весь персонал. Большая часть работ уже была завершена до начала простоя, так что строителям осталось завершить монтаж трубопроводов, установить оставшееся электрооборудование и закончить с укладкой рельсов для внутризаводской железнодорожной сети.



Завод производительностью 1,9 млн. т в год должен был вступить в строй еще этим летом. Но теперь его ввод в эксплуатацию переносится на четвертый квартал. Компания рассчитывает приступить к выпуску продукции до конца текущего года.



По словам генерального директора Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвеша, горячебрикетированное железо весьма востребовано на американском рынке, поэтому скорейшая достройка завода в штате Огайо является для компании приоритетом.

