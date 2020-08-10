Малюська анонсировал продажу одесской колонии №51

Тюрьму перестали использовать после бунта заключенных в мае 2019 года.

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу Южной исправительной колонии №51 в Одессе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера при запуске "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов. Вот один из них: колония №51, расположенная в городе Одессе на Люстдорфской дороге, 9", - написал Малюська.

Общая площадь земельного участка составляет 5 983 га, площадь зданий - 14 482 кв. м. Расстояние от центра города - 4 км, до моря - 3,5 км, отметил министр.

Малюська не назвал цену объекта, но сообщил, что средства от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.

Напомним, в мае 2019-го в Одесской колонии №51 произошел бунт заключенных, протестовавших против условий содержания. Часть помещений сгорела. Минюст решил законсервировать колонию.

Большую распродажу тюрем Минюст объявил 4 августа. Первым на продажу выставят Ирпенский исправительный центр. Министр считает, что вскоре тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.