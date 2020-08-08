На границе с Беларусью обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет

В Украину пытались ввезти 530 тысяч пачек на сумму 7 млн грн.

Фото: Держприкордонслужба

На границе с Беларусью в Черниговской области 7 августа обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет - 530 тысяч пачек. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"В пункт пропуска «Новые Яриловичи» на въезде в Украину полосой движения «красный коридор» прибыл грузовой автомобиль марки «Даф». За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29-летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз - минеральные удобрения", - говорится в сообщении.

Учитывая индикаторы риска и опыт предыдущих задержаний, правоохранители приняли решение о дополнительной проверке грузовика. И обнаружили большое количество коробок с сигаретами марки МИНСК без акциза.

Пограничники с таможенниками и сотрудниками СБУ почти сутки считали количество изъятого товара - более 530 тысяч пачек сигарет на сумму около 7 млн гривен.