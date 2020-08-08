Египет ввел ограничения для туристов

Египет ужесточил правила въезда для туристов в связи с ростом количества заболеваний коронавирусом в мире. Об этом пишет РБК-Украина.

Фото: pravda.com.ua

Условия въезда

С 8 августа прибывающие в Египет туристы обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до въезда.

Ограничения не коснутся таких курортов, как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам и Мерса-Матрух.

Однако выезд за пределы курортов будет разрешен лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на covid-19.

Новые правила въезда вступают в силу с 8 августа.

Напомним