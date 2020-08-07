Фонд гарантирования завершил ликвидацию Авант-Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации Авант-Банка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд гарантирования завершил ликвидацию Авант-Банка
Фото: 112.ua

Ранее ФГВФЛ сообщал, что 96% вкладчиков Авант-Банка получили возмещения в полном объеме. Сумма выплат составила 550 млн грн.

Требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

Кому принадлежал банк

Авант-Банк был отнесен к категории проблемных в декабре 2015 года. В январе 2016 года НБУ объявил банк неплатежеспособным, а в феврале в банк была введена временная администрация и началась процедура ликвидации банка.

На момент ликвидации единственным акционером Авант-Банк была компания Стабил Холдинг, подконтрольная главе набсовета банка Игорю Завацкому.

Как сообщали в НБУ, реальным владельцем Авант-Банк был народный депутат VIII созыва от БПП и экс-глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

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