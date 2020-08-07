Трамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж США

Китайские компании, которые торгуют акциями на американских биржах, будут вынуждены провести делистинг, если не выполнят новые требования аудиторской проверки.

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Это следует из плана, рекомендованного администрацией президента США , сообщает Liga.net со ссылкой на The Wall Street Journal.

Цель этих мер

Предложенные меры должны разрешить проблему неспособности американских регуляторов оценивать уровень аудиторской проверки китайских эмитентов американских бирж.

Сенат в мае одобрил законопроект, который обяжет китайские компании, не выполняющие требования, провести делистинг акций в Штатах в течение трех лет и найти новую биржу.

Китайские компании, акции которых уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq, должны будут выполнить новые аудиторские требования к 2022 году. В противном случае им придется уйти с этих площадок.

Инициативы являются рекомендацией рабочей группы президента США , цель которой — защитить американских инвесторов со стороны китайских компаний.

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