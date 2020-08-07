Трамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж США
Китайские компании, которые торгуют акциями на американских биржах, будут вынуждены провести делистинг, если не выполнят новые требования аудиторской проверки.
Это следует из плана, рекомендованного администрацией президента США, сообщает Liga.net со ссылкой на The Wall Street Journal.
Цель этих мер
Предложенные меры должны разрешить проблему неспособности американских регуляторов оценивать уровень аудиторской проверки китайских эмитентов американских бирж.
Сенат в мае одобрил законопроект, который обяжет китайские компании, не выполняющие требования, провести делистинг акций в Штатах в течение трех лет и найти новую биржу.
Китайские компании, акции которых уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq, должны будут выполнить новые аудиторские требования к 2022 году. В противном случае им придется уйти с этих площадок.
Инициативы являются рекомендацией рабочей группы президента США, цель которой — защитить американских инвесторов со стороны китайских компаний.
Ранее сообщалось
- Президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США совершать любые сделки с китайскими компаниями ByteDate (владелец платформы TikTok) и Tencent (WeChat), а также их дочерними компаниями.