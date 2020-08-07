В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов

В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет. В 2018-2020 гг через него провели операций на сумму свыше 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киеве .

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Суть схемы

В ходе расследования установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

«Предприятия перечисляли денежные средства на счета подконтрольных организаторам противоправной схемы субъектов хозяйствования якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», — говорится в сообщении.

В дальнейшем денежные средства снимали наличными и возвращали заказчикам за исключением 7-12%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 900 тыс. грн, печати рисковых предприятий, задействованных в схеме, первичные документы и черновые записи, средства связи, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.

Напомним