В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов

В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет. В 2018-2020 гг через него провели операций на сумму свыше 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киеве.

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов
Фото: ubr.ua

Суть схемы

В ходе расследования установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

«Предприятия перечисляли денежные средства на счета подконтрольных организаторам противоправной схемы субъектов хозяйствования якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», — говорится в сообщении.

В дальнейшем денежные средства снимали наличными и возвращали заказчикам за исключением 7-12%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 900 тыс. грн, печати рисковых предприятий, задействованных в схеме, первичные документы и черновые записи, средства связи, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.

Напомним

  • 24 июля СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.
  • 7 мая 2020 года СБУ проведела более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за 9,3 млн гривен установят пять автоматизированных туалетовВ Киеве за 9,3 млн гривен установят пять автоматизированных туалетов
Владелец «Premier Palace» покупает три гостиницы в Киеве и ЛьвовеВладелец «Premier Palace» покупает три гостиницы в Киеве и Львове
В Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банковВ Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
Испания за полгода потеряла 27 миллионов туристов и 28 миллиардов евро из-за пандемииИспания за полгода потеряла 27 миллионов туристов и 28 миллиардов евро из-за пандемии
Курс валют в Киеве: 3 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 3 августа 2020 года
Доходы Трампа за 2019 год выросли на $12 миллионовДоходы Трампа за 2019 год выросли на $12 миллионов
СБУ подозревает группу лиц в Киеве в отчуждении имущества системного банка на 90 млн гривенСБУ подозревает группу лиц в Киеве в отчуждении имущества системного банка на 90 млн гривен
Покупатель отеля “Днепр” в Киеве успешно прошел проверку Фонда госимущества
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривенВ июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости