В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов
В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет. В 2018-2020 гг через него провели операций на сумму свыше 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киеве.
Суть схемы
В ходе расследования установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.
«Предприятия перечисляли денежные средства на счета подконтрольных организаторам противоправной схемы субъектов хозяйствования якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», — говорится в сообщении.
В дальнейшем денежные средства снимали наличными и возвращали заказчикам за исключением 7-12%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.
В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 900 тыс. грн, печати рисковых предприятий, задействованных в схеме, первичные документы и черновые записи, средства связи, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.
Напомним
- 24 июля СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.
- 7 мая 2020 года СБУ проведела более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.