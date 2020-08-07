В Украине объемы и количество операций по снятию наличных падают — НБУ

В первом полугодии 2020 году количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма — на 5% против первого полугодия 2019 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 составило 2 742,9 млн шт., а их сумма — 1 784,4 млрд грн.

Даже несмотря на сложную ситуацию, связанную с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса, количество указанных операций выросло на 16,6%, а сумма — на 7%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

Безналичные операции

Безналичные операции в первом полугодии этого года продолжили расти по количеству и сумме. Их доля преобладала в общей сумме и количестве операций с платежными картами.

Так, количество безналичных операций составило 2 360,6 млн шт. (86,1% всех операций), а сумма — 982,9 млрд грн (55,1% от суммы всех операций с карточками). В прошлом году, по итогам первого полугодия этот показатель составлял 49,4%.

Где чаще всего рассчитываются картами

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе-июне 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях — 49,5%, по сумме доминировали переводы с карты на карту — 42,3 % (средний чек одной такой операции составлял 1420 грн).