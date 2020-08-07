Американский завод Voestalpine увеличил поставки HBI в Азию

Американский завод Voestalpine увеличил поставки HBI в Азию

Австрийская стальная группа Voestalpine сообщила, что ее американский завод по производству горячекатаных брикетов (HBI) расширил продажи в Азии во втором квартале.

Voestalpine сообщила в своем ежеквартальном отчете от 5 августа, что он нашел новых покупателей HBI в Дальней Азии, после того, как сокращение производства стали в Северной Америке и Европе привело к снижению спроса со стороны существующих клиентов HBI в апреле-июне.

Voestalpine продает HBI в США и Мексике в основном операторам электродуговых печей для смешивания с ломом черных металлов и поставляет железный продукт в Европу на своих доменных печах в Австрии.

"Завод прямого восстановления в Техасе, США, смог компенсировать слабый спрос в Северной Америке и Европе, приобретая новых азиатских клиентов и поддерживая уровни производства, не приводя к заметным сокращениям объемов", - говорится в отчете Voestalpine.

Завод использует железорудные окатыши, поставляемые из Бразилии, Канады, Европы и стран СНГ, и имеет специальный причал на заводе.



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