В Киеве за 9,3 млн гривен установят пять автоматизированных туалетов
КП “Киевводфонд” заказало пять автоматизированных модульных туалетов. Каждый из них будет оснащен автоматической мойкой и дезинфекцией после посетителя, подогревом воздуха, кнопкой вызова помощи и таймером максимального пользования туалетом. За одну такую уборную заплатят от 1,6 до 1,9 млн гривен.
Как стало известно
ООО “Сервис Столица Инновейшн” должно поставить 4 туалета модульного типа в колонне размером 2х5 метров по 1,9 млн гривен за штуку и 1 туалет модульного типа размером 2,3х3 метра за 1,6 млн гривен.
Эти туалеты должны быть оборудованы автоматизированными:
мойкой и дезинфекцией унитаза и пола после каждого посетителя;
подачей туалетной бумаги, мыла и воды;
раздвижными дверями;
бесконтактной сушилкой для рук,
вентиляцией и подогревом воздуха;
кнопкой вызова помощи и возможностью открытия дверей в автоматическом и ручном режиме.
Также в них установят счетчик количества посетителей, таймер максимального пользования туалетом в пределах 15 минут; датчик обнаружения посетителя в кабине; световое табло, освежитель воздуха и вешалку для одежды.
Эти общественные уборные, вероятно, будут платными для жителей и гостей столицы, потому что их оборудуют купюроприемником (монетоприемником) или системой оплаты с помощью банковских платежных карт.
Кроме этого, по условиям договора, туалеты должны быть с фасадами покрытыми анти-граффити цвета серая умбра, который рекомендован в Киеве для временных сооружений и рекламных средств.
Поставку общественных уборных в колонне осуществят тремя партиями: 2 шт. – в августе, 1 шт. – в октябре и 1 шт. – в декабре 2020 года. А общественный туалет модульного типа поставят в сентябрь 2020 года. Правда, место поставки в опубликованных в системе ProZorro документах не указано.
Напомним, согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 26 июня 2020 года
Ранее
Согласно данным аналитической системы
По
“Киевводфонд” подчинен Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует сферу ЖКХ в Киеве замглавы КГГА Петр Пантелеев.
* СВКП “Київводфонд” (Код ЄДРПОУ: 37292855)
** ТОВ “Сервіс Столиця Інновейшн” (Код ЄДРПОУ: 40276283)
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