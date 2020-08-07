В Киеве за 9,3 млн гривен установят пять автоматизированных туалетов

КП “Киевводфонд” заказало пять автоматизированных модульных туалетов. Каждый из них будет оснащен автоматической мойкой и дезинфекцией после посетителя, подогревом воздуха, кнопкой вызова помощи и таймером максимального пользования туалетом. За одну такую уборную заплатят от 1,6 до 1,9 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 30 июля 2020 года специализированное водохозяйственное КП “Киевводфонд” (*) заключило договор с ООО “Сервис Столица Инновейшн” на поставку 5 общественных автоматизированных модульных туалетов. Цена договора составила 9,29 млн гривен.

ООО “Сервис Столица Инновейшн” должно поставить 4 туалета модульного типа в колонне размером 2х5 метров по 1,9 млн гривен за штуку и 1 туалет модульного типа размером 2,3х3 метра за 1,6 млн гривен.

Эти туалеты должны быть оборудованы автоматизированными:

мойкой и дезинфекцией унитаза и пола после каждого посетителя;

подачей туалетной бумаги, мыла и воды;

раздвижными дверями;

бесконтактной сушилкой для рук,

вентиляцией и подогревом воздуха;

кнопкой вызова помощи и возможностью открытия дверей в автоматическом и ручном режиме.

Также в них установят счетчик количества посетителей, таймер максимального пользования туалетом в пределах 15 минут; датчик обнаружения посетителя в кабине; световое табло, освежитель воздуха и вешалку для одежды.

Эти общественные уборные, вероятно, будут платными для жителей и гостей столицы, потому что их оборудуют купюроприемником (монетоприемником) или системой оплаты с помощью банковских платежных карт.

Кроме этого, по условиям договора, туалеты должны быть с фасадами покрытыми анти-граффити цвета серая умбра, который рекомендован в Киеве для временных сооружений и рекламных средств.

Поставку общественных уборных в колонне осуществят тремя партиями: 2 шт. – в августе, 1 шт. – в октябре и 1 шт. – в декабре 2020 года. А общественный туалет модульного типа поставят в сентябрь 2020 года. Правда, место поставки в опубликованных в системе ProZorro документах не указано.

Напомним, согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 26 июня 2020 года №929 СВКП “Киевводфонд” поручено установить общественные туалеты модульного типа по 21 адресу в Киеве .

Ранее KV сообщала, что в 2015-2018 годах в столице построили и отремонтировали 32 общественные уборные. В частности, во время реконструкции Андреевского спуска у Аллеи художников, Пейзажной аллеи, Владимирской горки, парков “Наталка”, “Мій парк” на проспекте Ватутина, Сырецкого, “Орленок”, Островского и "Отрадный" построено 13 новых объектов. За три года также проведен капремонт и восстановлена ??работа 19 общественных туалетов, находящихся в парках и на туристических маршрутах столицы.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Сервис Столица Инновейшн” зарегистрировано в 2016 году. Основной вид деятельности – производство металлоконструкций и частей конструкций. Уставный капитал – 5,5 млн гривен. Учредители – гражданка Чехии Карин Рихова (99,3 %) и киевлянка Татьяна Пачина (директор).

По данным Zакупівлі, по результатам участия в публичных закупках эта компания заключила 13 договоров на сумму свыше 10 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный подрядчик – КП “Киевпастранс”, которое заключило с ООО “Сервис Столица Инновейшн” один договор на 5,9 млн гривен. С КП “Киевводфонд” нынешний договор – первое сотрудничество.

КП “Киевводфонд” основано Киевсоветом в 2010 году. Основной вид деятельности – сбор безопасных отходов. Уставный капитал составляет 100 тыс. гривен. Генеральным директором КП “Киевводфонд” с 21 сентября 2015 года является Светлана Козловская.

“Киевводфонд” подчинен Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует сферу ЖКХ в Киеве замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* СВКП “Київводфонд” (Код ЄДРПОУ: 37292855)

** ТОВ “Сервіс Столиця Інновейшн” (Код ЄДРПОУ: 40276283)