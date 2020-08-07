Выплавка стали ArcelorMittal обвалилась на 25%

Выплавка стали ArcelorMittal обвалилась на 25%

Корпорация ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, в январе-июле 2020 года сократила производство стали на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 35,5 млн т.

Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном на сайте компании.

Добыча железной руды в первом полугодии снизилась на 2,8% по сравнению с январем-июнем 2019-го – до 27,9 млн т.

Сталелитейный гигант за шесть месяцев отгрузил 34,3 млн т стали, что значительно меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (47,8 млн т). Отгрузки железной руды снизились на 6,8% – до 17,8 млн т.

Во втором квартале 2020 года ArcelorMittal сократил выпуск стали на 31,7% по сравнению с предыдущим кварталом – до 14,4 млн т. Добыча железной руды за этот период упала на 6,2% – до 13,5 млн т.

В апреле-июне компания отгрузила 14,8 млн т стали, что на 24,1% меньше, чем в январе-марте. Отгрузки железной руды, напротив, выросли на 6,9% – до 9,2 млн т.

ArcelorMittal – ведущая мировая сталелитейная и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и производственными активами в 18 странах. В 2019 году компания сократила производство стали на 3%, до 89,8 млн т. Производство руды за год упало на 2%, до 57,1 млн т.

По итогам 2019 года компания получила чистый убыток в размере 2,5 млрд долл. EBITDA сократилась вполовину – до 5,2 млрд долл.


МинПром по материалам ГМК Центр

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