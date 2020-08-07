Аэропорт “Борисполь” до конца года планирует уволить более четверти сотрудников

В Международном аэропорту “Борисполь” продолжаются сокращения. Если раньше здесь планировали сократить около 10% сотрудников, то теперь в планах до конца года сокращение 27%.

Об этом KV стало известно из интервью генерального директора Международного аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина изданию “Цензор”.

“До конца года мы сократим порядка 27% сотрудников. Мы сейчас находимся на второй волне сокращения. Мы уже сократили все вакансии по временным договорам – это около 500 человек. Сейчас проводим фактические сокращения и до конца года у нас останется 3700 – 3600 работников”, – сообщил Павел Рябикин.

Он отметил, что сотрудники аэропорта переведены в режим вынужденного простоя и получают минимальную плату, которая вычисляется в процентах от базовой ставки.

“Люди работают по сменам. На работу выходят сотрудники из расчета до 30% производственных мощностей. Мы их каждые 2-3 недели ротируем, чтобы все могли работать и заработать. Такой режим работы продлиться до конца этого года. И, вполне возможно, ждет нас и в следующем году”, – уточнил Рябикин.

Напомним, 7 июля глава Киевской ОГА Василий Володин подписал разрешение на выделение земли международному аэропорту “Борисполь” на территории Горского сельсовета Бориспольского района для размещения и эксплуатации зданий и сооружений дополнительных транспортных услуг и вспомогательных операций.