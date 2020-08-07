Украинцы продолжают распродавать валюту из заначек

Украинцы продолжают распродавать валюту из заначек

В июле население продало валюты на 222 млн долл. больше, чем купило. Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в июле чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В июле население продало 1 542,9 млн долл. и купило 1 320,9 млн долл.

Всего с начала года население продало на 970,2 млн долл. больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долл. больше, чем купило.



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