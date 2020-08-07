На Киевщине поймали на взятке налоговика

На Киевщине поймали на взятке налоговика

Начальник отдела одного из управлений налоговой службы в Киевской области был задержан во время получения взятки. Налоговику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“По данным следствия, налоговик требовал неправомерную выгоду в размере 15 тыс. гривен от гражданки за снятие с реестра налогового залога движимого и недвижимого имущества зарегистрированного на ее покойного сына и замену на оборотные активы”, – сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 4 августа сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции задержали во время получения взятки инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской облгосадминистрации (КОГА). По мнению правоохранителей, он получил взятку в размере 200 тыс. гривен.

Фото: прокуратура Киевской области


Александр Кравченко, КиевВласть

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