Немецкая SMS group запустила в Китае модернизированную МНЛЗ

Немецкая SMS group запустила в Китае модернизированную МНЛЗ

Китайская компания Nanjing Iron & Steel Group (NISCO) запустила на своем металлургическом комбинате в Нанкине модернизированную блюмовую МНЛЗ. Работы по ее реконструкции выполнила компания SMS Concast, подразделение германской SMS group.

Производственная мощность оборудования осталась на уровне 800 тыс. т в год, однако модернизация позволила китайской компании значительно расширить сортамент продукции.

Сейчас компания получает полуфабрикаты размером 255х300 мм, но к концу года на МНЛЗ планируется освоить выпуск блюмов размером 330х420 мм. Кроме того, NISCO будет выпускать на модернизированном оборудовании новые для себя марки высокоуглеродистой стали, в частности, подшипниковые и пружинные.

Совокупная мощность NISCO составляет около 10 млн. т стали в год. Компания в настоящее время ориентируется на расширение выпуска высококачественной стальной продукции, преимущественно, для автомобилестроения.

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