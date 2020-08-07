Немецкая SMS group запустила в Китае модернизированную МНЛЗ

Китайская компания Nanjing Iron & Steel Group (NISCO) запустила на своем металлургическом комбинате в Нанкине модернизированную блюмовую МНЛЗ. Работы по ее реконструкции выполнила компания SMS Concast, подразделение германской SMS group.



Производственная мощность оборудования осталась на уровне 800 тыс. т в год, однако модернизация позволила китайской компании значительно расширить сортамент продукции.



Сейчас компания получает полуфабрикаты размером 255х300 мм, но к концу года на МНЛЗ планируется освоить выпуск блюмов размером 330х420 мм. Кроме того, NISCO будет выпускать на модернизированном оборудовании новые для себя марки высокоуглеродистой стали, в частности, подшипниковые и пружинные.



Совокупная мощность NISCO составляет около 10 млн. т стали в год. Компания в настоящее время ориентируется на расширение выпуска высококачественной стальной продукции, преимущественно, для автомобилестроения.



