Международные резервы Украины в июле выросли на 1%

По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составляли $28,802 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы Украины в июле выросли на 1%

Чем обусловлен рост

Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

В целом динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы:

Во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составили $1750,0 млн в том числе $1128,7 млн – от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), $608,2 млн – от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

  • В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $1500,3 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $767,0 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами;

Во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому Национальный банк возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. Их объем в прошлом месяце составил $498,7 млн.

  • В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Национальный банк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составлял $130,0 млн;

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $406,3 млн (в эквиваленте).

Ранее сообщалось

  • По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 515,73 млн (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%.
  • Чистые международные резервы Национального банка Украины за апрель выросли на 4,8% — до $16,845 миллиарда.
  • С начала 2020 года чистые резервы выросли на 6,7%.
  • По состоянию на 1 мая международные резервы составили $25,695 млрд, что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.
  • Ранее с НБУ заявили, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

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