Международные резервы Украины в июле выросли на 1%
По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составляли $28,802 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1%. Об этом говорится в
Чем обусловлен рост
Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.
В целом динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы:
Во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составили $1750,0 млн в том числе $1128,7 млн – от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), $608,2 млн – от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.
- В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $1500,3 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $767,0 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами;
Во-вторых,
- В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Национальный банк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составлял $130,0 млн;
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $406,3 млн (в эквиваленте).
Ранее сообщалось
- По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 515,73 млн (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%.
- Чистые международные резервы Национального банка Украины за апрель выросли на 4,8% — до $16,845 миллиарда.
- С начала 2020 года чистые резервы выросли на 6,7%.
- По состоянию на 1 мая международные резервы составили $25,695 млрд, что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.
- Ранее с НБУ заявили, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.