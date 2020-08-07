Прокуратура повторно арестовала акции "Мотор Сич", - Ярославский

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Об этом говорится в заявлении Ярославского на сайті DCH.

"К сожалению, те процессы, которые сейчас наблюдаются по "Мотор Сич", не могут не вызывать беспокойства. Вчера (6 августа - ред.), после того, как китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ в рамках обязательства "обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже", прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены", - отметил Ярославский.

Также он заявил о "силовом давлении" на сотрудников АМКУ "с целью помешать реализации наших договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью".

По его словам, все спорные вопросы могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

"Наши партнеры, частные китайские инвесторы, вложили деньги в частное же украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР . Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны. Вероятно, включая подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины", - подчеркнул Ярославский.

Он также попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

Напомним, 4 августа представители группы DCH Ярославского достигли договорености с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.