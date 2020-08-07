Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики

Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики на 2020 год, отметив, что она восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обзоре банка, пишет Интерфакс.

Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики

Прогноз банка

Прогноз о росте мировой экономики в 2021 году на 5,5% остался неизменным.В мае банк прогнозировал падение мирового ВВП по итогам года на 6%, сейчас он ожидает его сокращение на 4,5%.

«Более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в текущем году несколько ослабляет ожидания на первую половину 2021 года, как и неожиданно устойчивое распространение коронавируса в США, и сигналы о возможном росте заболеваемости по всему миру зимой, — говорится в обзоре. — В то же время, наши ожидания, связанные с масштабами вакцинации к середине 2021 года, выросли, в связи с чем улучшился наш прогноз для второй половины года, и это позволило сохранить неизменным прогноз на весь год на уровне 5,5%».

Аналитики ожидают, что темпы экономического роста в мире будут замедляться после 2021 года, но сохранятся выше трендовых уровней. Безработица, по их оценкам, вернется к докризисным уровням к 2024-2025 гг.

«В условиях устойчивого недоиспользования трудовых ресурсов инфляция, как ожидается, будет оставаться довольно сдержанной при очень постепенном усилении в большинстве регионов, — говорится в обзоре. — Мы ожидаем, что инфляция в США достигнет целевого показателя ФРС к 2025 году, тогда как Банк Японии и Европейский центральный банк продолжат бороться за достижение целей по инфляции».

Экономика еврозоны

Экономика еврозоны в 2020 году сократится на 8,6%, а не на 12%, как предполагалось в мае. Прогноз снижения ВВП Германии на этот год улучшен до 6,4% с 9%, Великобритании оставлен на уровне 11,5%.

США

Прогноз падения ВВП США на 2020 год улучшен аналитиками Deutsche Bank до 5,2% с ожидавшихся ранее 7,1%, прогноз роста экономики на 2021 год повышен до 3,1% с 2,6%.

Китай

Экономика Китая, согласно прогнозу экспертов, увеличится на 1,6% в текущем и на 8,8% в следующем году.

Япония

Экономика Японии — соответственно снизится на 6,4% и вырастет на 1,6%.

Индии

Индии — сократится на 5,8% и повысится на 5,6%.

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