Крупнейший украинский производитель рассказал об особенностях хранения аммиачной селитры

В холдинге Ostchem разъяснили, что наиболее опасным является не производство, а хранение продукции.

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химических предприятиях, входящих в состав группы холдинга Ostchem.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Group DF относительно ситуации с условиями хранения аммиачной селитры в Украине, передают Украинские Новости.

"Все предприятия холдинга Ostchem (объединяет азотный бизнес Group DF) соответствуют требованиям украинского законодательства, а вся продукция предприятий хранится четко в соответствии со стандартами ГОСТ 7370:2013 "Нитрат аммония (селитра аммиачная). Технические условия", которыми регламентируются условия хранения готового продукта. Предприятия Ostchem сертифицированы по международному стандарту ISO 9001 (International Organization for Standardization), описывающему требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сертификация проходит ежегодно - это одно из требований глобальных покупателей и трейдеров азотных удобрений, их представители проверяют весь производственный цикл, все логистические вопросы - хранение, доставку, перевалку в портах и тому подобное.

"Важный момент: наиболее опасно не столько производство, сколько хранение так называемой насыпной аммиачной селитры. Практически 95% аммиачной селитры на наших предприятиях хранится отдельно в герметично упакованных специальных мягких контейнерах из полипропиленовой ткани, биг бэгах, что значительно уменьшает ее взрывоопасность. Все заводы и склады группы являются режимными объектами и относятся к категории объектов повышенной опасности. Ежегодно на объектах проводятся комплексные плановые и внеплановые проверки такими ведомствами, как Гоструда, МЧС, Госеконадзор на соответствие требованиям безопасности проверяют представители СБУ ", - говорится в сообщении.

При этом доступ на объекты есть только у персонала по спецпропускам под наблюдением независимой охраны.

Согласно сообщению, мониторинг качества продукции, находящейся на складах, осуществляется 1 раз в час, при этом каждая партия (технологический цикл) сертифицирована с указанием всех параметров выпускаемой продукции.

Отмечается, что расходы национального производителя на обеспечение безопасности, как правило, в разы выше, чем расходы импортеров.

"Отечественные заводы работают на рынке десятилетиями, являются полностью прозрачными для любых контролирующих органов. Однако перевалку, хранение и транспортировку аналогичной импортной продукции многие эксперты и участники рынка обоснованно считают недостаточно прозрачной и безопасной. В зарубежных странах импорт и оборот аммиачной селитры ограничен и тщательно контролируется государством. Например, Турция полностью запретила импорт аммиачной селитры. В Украину аммиачная селитра ввозится без ограничений. Только в 2019 году в Украину было ввезено из Турции и Грузии (крупнейшие страны-импортеры) около 500 000 тонн селитры", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что во многих случаях импортная аммиачная селитра изготовлена в РоSSии и поставляется в Украину в обход действующего эмбарго через другие страны.

Group DF считает, что дополнительные проверки, инициированные сейчас властью, только усилят безопасность всего цикла производства, хранения и транспортировки аммиачной селитры.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, временно исполняющему обязанности главы Государственной службы по труду Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации проверить условия хранения аммиачной селитры.

Президент Владимир Зеленский после мощного взрыва в морском порту Бейрута (Ливан) призвал Шмыгаля проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине и принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотного бизнеса в Group DF, входят заводы "Черкасский" Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот", "Концерн Стирол".

Также в азотный бизнес Group DF входит сеть складов "УкрАгро НПК" и "Морской специализированный порт Ника-Тера".