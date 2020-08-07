Владелец «Premier Palace» покупает три гостиницы в Киеве и Львове

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение заявки на покупку кипрской компанией «Pumori Enterprises Investments» более 50% доли в уставном капитале «Хотел Проперти». Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Владелец «Premier Palace» покупает три гостиницы в Киеве и Львове

Что известно

«Хотел Проперти» владеет гостиницей «Славутич» и гостиничным комплексом «Лыбидь» в Киеве.

По данным единого госреестра юрлиц, учредителем «Хотел Проперти» является кипрская компания «Шелтерок Инвестмент», а конечным бенефициаром – Иоаннис Агицос.

Также АМКУ рассмотрит заявку «Pumori Enterprises Investments» на покупку более 50% акций туристическо-гостиничного комплекса «Днестр» во Львове. В 2012 году «Pumori» приобрела 50,51% акций «Днестра».

«Pumori Enterprises Investments» владеет 62% акций гостиницы «Premier Palace» и 16% гостиничного комплекса «Русь». Оба отеля входят в сеть «Premier Hotels and Resorts», которая управляет 18 отелями в 13 городах.

«Pumori Enterprises Investments» связывают с роSSийской группой «VS Energy» бизнесменов РФ Евгения Гинера, Михаила Воеводина, Сергея Шаповалова и члена Совета Федерации РоSSии Александра Бабакова.

В 2017 году «VS Energy» поменяла официальных бенефициаров граждан Латвии, Словакии и Германии. Эти лица указаны в госреестре как бенефициары Восточноевропейской гостиничной компании, которая владеет 12,7% акций гостиницы «Premier Palace».

Напомним

15 июля Фонд госимущества Украины (ФГИ) в ходе онлайн-аукциона продал киевский отель «Днепр» за 1,1 млрд грн. Стартовая цена объекта составляла 80,9 млн грн.

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