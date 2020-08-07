В конце июля китайские металлурги увеличили выплавку стали

В течение последней декады прошлого месяца (21-31 июля 2020 года) 97 китайских металлургических предприятий, входящих в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,1724 млн. тонн стали ежедневно. Рост объёмов по сравнению с серединой месяца – 34 000 тонн или 1,6%, сообщает Mysteel Global.



Также показатели улучшились в сравнении с началом июля, когда металлурги CISA производили по 2,14 млн. тонн в день. В течение второй декады прошлого месяца среднесуточная выплавка стали у предприятий ассоциации составляла 2,1384 млн. тонн – на 0,36% больше по сравнению с 1-10 июля.



Запасы готового проката на складах предприятий CISA по состоянию на 31 июля составляли 13,1314 млн. тонн, что на 8,69% меньше по сравнению с 20 июля, сообщает SteelOrbis.