АМКУ наложил штраф в размере 18 млн грн на "Укрзализныцю" за необоснованную услугу

АО "Укрзализныця" единолично ввело услугу и установило стоимость на нее.

АМКУ наложил штраф в размере 18 млн грн на "Укрзализныцю" за необоснованную услугу
Фото: ukrspec.com

Антимонопольный комитет наложил штраф на АО "Укрзализныця" в размере 18 282 400 грн за экономически необоснованную стоимость введенной услуги - "подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельные станции". Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Грузоотправители и грузополучатели жалуются, что "Укрзализныця" определила некоторые железнодорожные станции, которые они используют для отправки или получения грузов, как малодеятельные.

Поэтому в безальтернативном порядке "предложила заключить дополнительное соглашение к договору об оказании услуг, введя услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельные станции для выполнения коммерческих операций, а также работ, связанных с приемом, выдачей, погрузкой и выгрузкой", - говорится в сообщении.

При внедрении такой услуги ее стоимость составила 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала.

Антимонопольный комитет считает, что такие действия АО "Укрзализныця" содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, и начал рассмотрение дела.

Комитет установил, что "Укрзализныця" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввела услугу, установила стоимость на нее, а также определила основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения), а подписание дополнительного соглашения о предоставлении услуги является условием предоставления Обществом услуг перевозок грузов с/на малодеятельные грузовые станции, которую невозможно было бы установить в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Отмечают, что "АО" Укрзализныця "не смогло опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификации совершенного нарушения. Поэтому по результатам рассмотрения дела на заседании АМКУ наложил на УЗ штраф 18 280 000 грн и обязал компанию прекратить указанное нарушение.

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