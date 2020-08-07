В Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков
В масштабную схему были вовлечены около 300 человек.
Столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность группы телефонных мошенников, которые под видом банковских сотрудников обманывали клиентов различных банков.
В масштабную схему были вовлечены около 300 человек, передает пресс-служба прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что на территории столицы и города Днепра длительное время действовала преступная группа, участники которой использовали незаконно полученные клиентские базы украинских и иностранных финансовых учреждений с целью снятия средств с их счетов.
Для осуществления мошеннической схемы организаторы арендовали помещения, в которых создавали Call-центры, обеспечивали их необходимым техническим оборудованием и подбирали персонал.
По указанию организаторов операторы Call-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили к ним в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета.
"По данным следствия, в схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются", - говорится в сообщении.
В рамках производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников преступной схемы и по адресам расположения Call-центров. Изъято техническое оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Следственные действия пока продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении причастным лицам.
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