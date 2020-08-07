Центры занятости в “зеленой зоне” возобновляют личный прием граждан
Центры занятости восстанавливают личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил.
Об этом КВ стало известно из
“Это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в “зеленой” зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 5 августа такой статус имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
Отметим, Киев и Киевская область отнесены к “зеленой зоне”.
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Фото: фейсбук службы занятости