Печерский суд перенес рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку на 14 августа

Приватбанк должен выплатить связанным с Суркисами компаниям более 250 млн долларов.

Печерский суд перенес рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку на 14 августа
Фото: LB.ua

Печерский районный суд. Киева перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку по обслуживанию их депозитов.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"Печерский районный суд Киева по итогам заседании 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года об обязательствах государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения", - говорится в сообщении.

Пожидаев рассказал, что заседание было "очень коротким".

"Представитель истца заявил о ходатайстве об изменении своего заявления. Мы также заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что только сегодня были получены повестка и документы. Суд отложил рассмотрение дела на 14 августа", - сказал юридический советник ПриватБанка журналистам .

Он уточнил, что истцы добавили в заявление с требованиями о погашении тела кредита (почти $250 млн) размер процентов, "которые якобы ПриватБанк должен указанным компаниям".

6 августа днем банк получил от представителя истца повестку о вызове на судебное заседание Печерского райсуда Киева по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 9 февраля 2017 года, разъясняя которое в 2020 году судья Владислав Пидпалый обязал банк выплатить оффшорам почти $250 млн.

Пресс-служба ПриватБанка подчеркивала, что истцы просят установить порядок выполнения постановления, который выполнить уже нельзя, поскольку исполнитель завершил исполнительные производства и направил материалы в правоохранительные органы.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, размещенные ими в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров, - всего свыше $250 млн.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

В пресс-службе ПриватБанка заявили, что по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа размером примерно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате оффшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Киева вызвала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, поскольку

Суркисов признали связанными с ПриватБанком лицами.

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