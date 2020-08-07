За полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грн

За полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грн

За полгода Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд грн.

"Национальный банк Украины за первое полугодие 2020 выпустил в обращение наличных на общую сумму 61,04 млрд грн (с учетом поступлений наличности из обращения на сумму 1,16 млрд грн) – 21,6 млн штук банкнот номиналами 100, 500 и 1000 грн", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что всего было выпущено в обращение банкнот номиналом 500 грн - в количестве 61,5 млн штук на сумму 30,8 млрд грн, а меньше всего: номиналом 100 грн - в количестве 13,6 млн штук на сумму 1,4 млрд грн.

МинПром по материалам УНН

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