Зеленский инициировал увеличение "минималки" с сентября

Законопроект об изменениях в Госбюджет внесен в парламент.

Президент Владимир Зеленский подает на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Юлия Ковалив назвала это "первым шагом для поднятия социальных гарантий гражданам", информирует пресс-служба президента.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта", отметила заместитель руководителя Офиса президента.

По словам Юлии Ковалив, согласно предложенным изменениям в бюджет, основным источником для финансирования таких увеличенных заработных плат станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента напомнила, что на прошлой неделе Кабинет министров одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты - до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, как предусмотрено законом, будет представлен правительством в парламент 15 сентября этого года", - констатировала Юлия Ковалив.

Обновлено. Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №3963 от 06.08.2020 внесен в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект определен президентом как неотложный.

Документ передан на рассмотрение руководству комитета по вопросам бюджета.

Напомним, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 составляет 4723 грн. В 2019 году "минималка" составляла 4173 гривны, годом ранее - 3723 гривны.

В июне президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500.