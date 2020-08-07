Зеленский инициировал увеличение "минималки" с сентября

Законопроект об изменениях в Госбюджет внесен в парламент.

Зеленский инициировал увеличение "минималки" с сентября (обновлено)
Фото: пресслужба ОП

Президент Владимир Зеленский подает на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Юлия Ковалив назвала это "первым шагом для поднятия социальных гарантий гражданам", информирует пресс-служба президента.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта", отметила заместитель руководителя Офиса президента.

По словам Юлии Ковалив, согласно предложенным изменениям в бюджет, основным источником для финансирования таких увеличенных заработных плат станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента напомнила, что на прошлой неделе Кабинет министров одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты - до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, как предусмотрено законом, будет представлен правительством в парламент 15 сентября этого года", - констатировала Юлия Ковалив.

Обновлено. Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №3963 от 06.08.2020 внесен в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект определен президентом как неотложный.

Документ передан на рассмотрение руководству комитета по вопросам бюджета.

Напомним, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 составляет 4723 грн. В 2019 году "минималка" составляла 4173 гривны, годом ранее - 3723 гривны.

В июне президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
Блок рекламы


Похожие новости
Книгу учета доходов ФОП отменили. Зеленский подписал законКнигу учета доходов ФОП отменили. Зеленский подписал закон
Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетикиЗеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики
Минфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентябряМинфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентября
Увеличение «минималки» может привести к увеличению зарплат «в конвертах» — ЕБАУвеличение «минималки» может привести к увеличению зарплат «в конвертах» — ЕБА
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 годаЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Зеленский разрешил ОГА брать кредиты на ремонт дорогЗеленский разрешил ОГА брать кредиты на ремонт дорог
Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалобы бизнесмена на отсутствие отсрочки выплат кредитаЗеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалобы бизнесмена на отсутствие отсрочки выплат кредита
Зеленский рассказал, когда иностранцам разрешат покупать землюЗеленский рассказал, когда иностранцам разрешат покупать землю
Зеленский подписал закон, который освобождает предпринимателей без доходов от уплаты ЕСВЗеленский подписал закон, который освобождает предпринимателей без доходов от уплаты ЕСВ
SSAB продлевает карантинные ограничения в Финляндии до сентябряSSAB продлевает карантинные ограничения в Финляндии до сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости