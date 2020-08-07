Из Приватбанка уволился глава IT-отдела. Не потому, что не нравится банк

Из государственного Приватбанка уволился член правления по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк. Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в фейсбуке.

Фото: kiev.informator.ua

Причина увольнения

«Сегодня из Приватбанка уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать людей. И уволился не потому, что ему что-то не нравится в Приватбанке… Он уволился, потому что ему, как и другим руководителям Привата и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату, – написал Сульжик.

Сам Гриценюк подтвердил эту информацию изданию НВ Бизнес, пояснив, что получил предложение занять аналогичную должность в коммерческом банке, где не действует инициированное президентом Владимиром Зеленским ограничение заработной платы.

»Причина проста. Пятый месяц без зарплаты. С апреля месяца заработную плату ограничили до 47 000 грн с налогами и соцпакетом. Это зарплата хорошего айтишника, программиста-второкурсника", – сказал Гриценюк, отметив, что многие его подчиненные, на которых не распространяется законодательное ограничение, получают в разы больше.

Напомним