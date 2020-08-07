КГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривен

Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) почти на 100 млн гривен закупил препараты для онкологических больных – таблетки и концентраты для инфузий. Лекарства будут поставлять на протяжении года лечебным учреждениям Киева.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок Prozorro, 21 и 23 июля 2020 года Департамент здравоохранения КГГА заключил десять договоров на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных. Общая цена договоров составила 98,24 млн гривен.

Договора заключены с тремя подрядчиками на поставку 8 наименований препаратов: Бевацизумаб, Доцетаксел, Эверолимус Виста, Ибандроновая кислота, Пеметрексед, Пертузумаб, Торемифен, Трипторелин.

Поставка лекарств будет осуществляться на протяжении 2020 года по письменной заявке заказчика в учреждения здравоохранения Киева (перечня медучреждений в тендерной документации нет).

По данным системы Prozorro, с 2016 года Департамент здравоохранения КГГА провел 8 тендеров на закупку лекарственных средств для лечения онкологических больных. Максимальная ожидаемая стоимость закупки в этих тендерах составляла 46,1 млн гривен.

Ранее KV сообщала, что в мае 2020 года Департамент здравоохранения КГГА на 12,4 млн гривен закупил иммуносупрессивные лекарственные средства семи наименований.

В апреле 2020 года этот же департамент КГГА закупил почти на 20 млн гривен продукты лечебного питания для больных фенилкетонурией. Оно включает 10 наименований соответствующих смесей и предназначено как для детей, так и для взрослых.

С 23 октября 2017 года Департаментом здравоохранения КГГА руководит Валентина Гинзбург.

Контроль за работой Департамента здравоохранения КГГА относится к обязанностям первого замглавы КГГА. Эту должность с 21 декабря 2017 года занимает Николай Поворозник, который 22 апреля 2020 года был отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования уголовного производства по подозрению в получении взятки. С 22 апреля текущего года исполнение обязанностей первого зампредседателя КГГА возложено на зампредседателя КГГА Валентина Мондриевского.

* ТОВ “Діатом” (Код ЄДРПОУ: 38737616)

** СП “Українсько-естонське підприємство у формі ТОВ “Оптіма-Фарм, ЛТД” (Код ЄДРПОУ: 21642228)

*** ТОВ “БАДМ-Б” (Код ЄДРПОУ: 39273420)