КГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривен
Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) почти на 100 млн гривен закупил препараты для онкологических больных – таблетки и концентраты для инфузий. Лекарства будут поставлять на протяжении года лечебным учреждениям Киева.
Как стало известно
Договора заключены с тремя подрядчиками на поставку 8 наименований препаратов: Бевацизумаб, Доцетаксел, Эверолимус Виста, Ибандроновая кислота, Пеметрексед, Пертузумаб, Торемифен, Трипторелин.
Поставка лекарств будет осуществляться на протяжении 2020 года по письменной заявке заказчика в учреждения здравоохранения Киева (перечня медучреждений в тендерной документации нет).
|
Наименование товара
|
Количество
|
Стоимость
|
Поставщик
|
1.
|
Бевацизумаб (Авастин), концентрат для инфузий, 100 мг
|
452 флакона
|
|
2.
|
Бевацизумаб (Авастин), концентрат для инфузий, 400 мг
|
400 флаконов
|
ООО “Диатом”
|
3.
|
Доцетаксел, концентрат для инфузий, 140 мг
|
1600 флаконов
|
4.
|
Эверолимус Виста, таблетки, 10 мг
|
32 400 шт
|
|
5.
|
Ибандроновая кислота, таблетки, 50 мг
|
30 600 шт
|
СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”
|
6.
|
Ибандроновая кислота, концентрат для инфузий, 6 мг
|
3 960 шт
|
СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”
|
7.
|
Пеметрексед, концентрат для инфузий, 1000 мг
|
1368 флаконов
|
СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”
|
8.
|
Пертузумаб, концентрат для инфузий, 420 мг
|
76 флаконов
|
ООО “Диатом”
|
9.
|
Торемифен (Фарестон), таблетки, 60 мг
|
33 630 шт
|
СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”
|
10.
|
Трипторелин (Диферилин), порошок 11,25 мг и раствор для суспензии
|
700 флаконов
По
Ранее
В апреле 2020 года этот же департамент КГГА закупил почти на 20 млн гривен продукты лечебного питания для больных фенилкетонурией. Оно включает 10 наименований соответствующих смесей и предназначено как для детей, так и для взрослых.
С 23 октября 2017 года Департаментом здравоохранения КГГА руководит Валентина Гинзбург.
Контроль за работой Департамента здравоохранения КГГА относится к обязанностям первого замглавы КГГА. Эту должность с 21 декабря 2017 года занимает Николай Поворозник, который 22 апреля 2020 года был отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования уголовного производства по подозрению в получении взятки. С 22 апреля текущего года исполнение обязанностей первого зампредседателя КГГА
* ТОВ “Діатом” (Код ЄДРПОУ: 38737616)
** СП “Українсько-естонське підприємство у формі ТОВ “Оптіма-Фарм, ЛТД” (Код ЄДРПОУ: 21642228)
*** ТОВ “БАДМ-Б” (Код ЄДРПОУ: 39273420)
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