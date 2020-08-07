КГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривен

КГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривен

Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) почти на 100 млн гривен закупил препараты для онкологических больных – таблетки и концентраты для инфузий. Лекарства будут поставлять на протяжении года лечебным учреждениям Киева.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок Prozorro, 21 и 23 июля 2020 года Департамент здравоохранения КГГА заключил десять договоров на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных. Общая цена договоров составила 98,24 млн гривен. 

Договора заключены с тремя подрядчиками на поставку 8 наименований препаратов: Бевацизумаб, Доцетаксел, Эверолимус Виста, Ибандроновая кислота, Пеметрексед, Пертузумаб, Торемифен, Трипторелин.

Поставка лекарств будет осуществляться на протяжении 2020 года по письменной заявке заказчика в учреждения здравоохранения Киева (перечня медучреждений в тендерной документации нет).

Наименование товара

Количество

Стоимость

Поставщик

1.

Бевацизумаб (Авастин), концентрат для инфузий, 100 мг 

452 флакона

4,2 млн гривен

ООО “Диатом” (*)

2.

Бевацизумаб (Авастин), концентрат для инфузий, 400 мг

400 флаконов

14,48 млн гривен

ООО “Диатом” 

3.

Доцетаксел, концентрат для инфузий, 140 мг

1600 флаконов

4,67 млн гривен

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” (**)

4.

Эверолимус Виста, таблетки, 10 мг

32 400 шт

37,49 млн гривен

ООО “БАДМ-Б” (***)

5.

Ибандроновая кислота, таблетки, 50 мг

30 600 шт

2,68 млн гривен

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”

6.

Ибандроновая кислота, концентрат для инфузий, 6 мг

3 960 шт

6,56 млн гривен 

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”

7.

Пеметрексед, концентрат для инфузий, 1000 мг

1368 флаконов

17,3 млн гривен

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”

8.

Пертузумаб, концентрат для инфузий, 420 мг

76 флаконов

6,52 млн гривен

ООО “Диатом” 

9.

Торемифен (Фарестон), таблетки, 60 мг 

33 630 шт

0,86 млн гривен

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”

10.

Трипторелин (Диферилин), порошок 11,25 мг и раствор для суспензии

700 флаконов

3,48 млн гривен

По данным системы Prozorro, с 2016 года Департамент здравоохранения КГГА провел 8 тендеров на закупку лекарственных средств для лечения онкологических больных. Максимальная ожидаемая стоимость закупки в этих тендерах составляла 46,1 млн гривен.

Ранее KV сообщала, что в мае 2020 года Департамент здравоохранения КГГА на 12,4 млн гривен закупил иммуносупрессивные лекарственные средства семи наименований.

В апреле 2020 года этот же департамент КГГА закупил почти на 20 млн гривен продукты лечебного питания для больных фенилкетонурией. Оно включает 10 наименований соответствующих смесей и предназначено как для детей, так и для взрослых.

С 23 октября 2017 года Департаментом здравоохранения КГГА руководит Валентина Гинзбург.

Контроль за работой Департамента здравоохранения КГГА относится к обязанностям первого замглавы КГГА. Эту должность с 21 декабря 2017 года занимает Николай Поворозник, который 22 апреля 2020 года был отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования уголовного производства по подозрению в получении взятки. С 22 апреля текущего года исполнение обязанностей первого зампредседателя КГГА возложено на зампредседателя КГГА Валентина Мондриевского.

* ТОВ “Діатом” (Код ЄДРПОУ: 38737616)

** СП “Українсько-естонське підприємство у формі ТОВ “Оптіма-Фарм, ЛТД” (Код ЄДРПОУ: 21642228)

*** ТОВ “БАДМ-Б” (Код ЄДРПОУ: 39273420)

Фото: Радио КП


Олеся Данилова, КиевВласть

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