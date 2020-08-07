Johnson & Johnson продаст правительству США вакцину против covid-19 по цене $10 за дозу

Компания Johnson & Johnson (J&J) подписала соглашение с правительством США , согласно которому она поставит 100 млн доз вакцины Ad26.COV2.S против covid-19 на общую сумму $1 млрд. То есть одна доза вакцины J&J будет стоить $10, пишет Thepage.

Компания Moderna недавно заявила о цене от $32 до $37 за дозу своей вакцины, BioNTech и Pfizer говорят о $19,5, а AstraZeneca и Оксфордский университет — о $4 за дозу.

Для выработки иммунитета человеку нужно будет вводить две дозы вакцины.

Власти США уже заключила подобные соглашения с другими фармкомпаниями. Так, в мае она договорилась о покупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета за $1,2 млрд, в июле — 100 млн доз вакцины в Sanofi и GlaxoSmithKline за $2,1 млрд. Правительство США также инвестировало $456 млн в разработку вакцины J&J и $950 млн — Moderna.

Что известно о вакцинах

Компаниям трудно прогнозировать стоимость вакцины, поскольку она находится в стадии разработки и еще никто из них не получил одобрения от регуляторов.

Ни одна из вакцин против covid-19 пока не готова к использованию. Около 20 компаний сейчас проводят клинические испытания таких вакцин.

J&J, которая начала разработку вакцины в январе, проводит его клинические испытания с июля. Руководство компании неоднократно заявляло о том, что они не хотят зарабатывать на продаже вакцины.