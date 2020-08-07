Johnson & Johnson продаст правительству США вакцину против covid-19 по цене $10 за дозу
Компания Johnson & Johnson (J&J) подписала соглашение с правительством США, согласно которому она поставит 100 млн доз вакцины Ad26.COV2.S против covid-19 на общую сумму $1 млрд. То есть одна доза вакцины J&J будет стоить $10, пишет Thepage.
Компания Moderna недавно
Для выработки иммунитета человеку нужно будет вводить две дозы вакцины.
Власти США уже заключила подобные соглашения с другими фармкомпаниями. Так, в мае она договорилась о покупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета за $1,2 млрд, в июле — 100 млн доз вакцины в Sanofi и GlaxoSmithKline за $2,1 млрд. Правительство США также инвестировало $456 млн в разработку вакцины J&J и $950 млн — Moderna.
Что известно о вакцинах
Компаниям трудно прогнозировать стоимость вакцины, поскольку она находится в стадии разработки и еще никто из них не получил одобрения от регуляторов.
Ни одна из вакцин против covid-19 пока не готова к использованию. Около 20 компаний сейчас проводят клинические испытания таких вакцин.
J&J, которая начала разработку вакцины в январе, проводит его клинические испытания с июля. Руководство компании неоднократно заявляло о том, что они не хотят зарабатывать на продаже вакцины.