Печерский суд перенес рассмотрение иска оффшоров Суркисов к Приватбанку
Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения.
Об этом журналистам сообщил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев.
Как прошло заседание
«Очень коротким было заседание. Представитель истца заявил о ходатайстве об изменении своего заявления. Мы также заявили о ходатайстве об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что только сегодня была получена повестка и документы. Суд отложил рассмотрение дела на 14 августа», – сказал Пожидаев.
Он уточнил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, «которые якобы Приватбанк должен указанным компаниям».
Он подчеркнул, что согласно позиции Приватбанка, в 2016 году при проведении национализации депозиты связанных лиц обменяли на акции дополнительной эмиссии и, соответственно, такие договоры на сегодняшний день являются выполненными.
Почему Приватбанк не будет платить оффшорам
По словам Пожидаева, в рамках действующего законодательства суд не может обязать Приватбанк выплатить какую-либо сумму оффшорам Суркисов в ходе этого производства, поскольку требования, заявленные в нем, являются нематериальными.
Ранее сообщалось
- Сегодня, 6 августа, около обеда Приватбанк получил от представителя истца повестку о вызове на судебное заседание Печерского райсуда Киева по иску оффшорных компаний братьев Суркисов относительно порядка выполнения решения суда от 9 февраля 2017 года, разъясняя которое в 2020 году судья Владислав Пидпалый обязал банк выплатить оффшорам около $250 млн.
- Пресс-служба Приватбанка подчеркивала, что истцы просят установить порядок выполнения постановления. В настоящее время его уже нельзя выполнить, так как исполнительные производства завершены, а материалы по ним направлены в правоохранительные органы.
- В повестке также сообщалось, что рассмотрением дела будет заниматься судья Вовк.