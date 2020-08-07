Печерский суд перенес рассмотрение иска оффшоров Суркисов к Приватбанку

Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения.

Фото: epravda.com.ua

Об этом журналистам сообщил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев.

Как прошло заседание

«Очень коротким было заседание. Представитель истца заявил о ходатайстве об изменении своего заявления. Мы также заявили о ходатайстве об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что только сегодня была получена повестка и документы. Суд отложил рассмотрение дела на 14 августа», – сказал Пожидаев.

Он уточнил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, «которые якобы Приватбанк должен указанным компаниям».

Он подчеркнул, что согласно позиции Приватбанка, в 2016 году при проведении национализации депозиты связанных лиц обменяли на акции дополнительной эмиссии и, соответственно, такие договоры на сегодняшний день являются выполненными.

Почему Приватбанк не будет платить оффшорам

По словам Пожидаева, в рамках действующего законодательства суд не может обязать Приватбанк выплатить какую-либо сумму оффшорам Суркисов в ходе этого производства, поскольку требования, заявленные в нем, являются нематериальными.

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