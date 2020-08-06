Метинвест начал продавать продукцию в онлайн-режиме

Метинвест начал продавать продукцию в онлайн-режиме

Компания "Метинвест-СМЦ", сбытовая сеть Группы "Метинвест" в Украине и странах СНГ, запустила интернет-магазин. Онлайн-продажи поддерживает контакт-центр (0800-30-30-70), который обрабатывает и заказы, сделанные по телефону. Техническое сопровождение проекта взяла на себя ИТ-компания "Метинвест Диджитал".

В пресс-службе рассказали, что пилотный проект группа запустила в августе 2019 года, а в мае 2020-го на сайте появился обновленный каталог продукции. На сегодня можно заказать около 400 видов металлопроката.

Продукция на сайте разделена на четыре группы: сортовой и фасонный прокат; листовой прокат; трубный прокат; рулонный прокат.

Информация о каждом продукте в каталоге включает актуальную цену, класс металла, размеры, марку стали, из которой он изготовлен, соответствие товара украинским и международным стандартам качества, области применения.

Купить металлопродукцию могут как розничные, так и оптовые покупатели по всей Украине.

Каждый месяц интернет-магазин посещают более 13 тыс. человек. С начала этого года через сайт и контакт-центр обработано около 3 тыс. заявок и продано свыше 2 тыс. тонн металлопроката.

В пилотном режиме также запущен личный кабинет покупателя, где можно отслеживать статус выполнения заказа и получать уведомления об его изменении. Кроме того, изучается возможность оплаты покупки банковской картой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
Блок рекламы


Похожие новости
“Киевавтодор” отрапортовал о полном обеспечении солью и песком к началу нового зимнего сезона“Киевавтодор” отрапортовал о полном обеспечении солью и песком к началу нового зимнего сезона
Молодые инвесторы начали выбирать биткоины, возрастные — золотоМолодые инвесторы начали выбирать биткоины, возрастные — золото
НБУ: денежные переводы в Украину начали растиНБУ: денежные переводы в Украину начали расти
КНР начала наращивать импорт бокситовКНР начала наращивать импорт бокситов
В июле Бразилия экспортировала рекордный объем руды с начала годаВ июле Бразилия экспортировала рекордный объем руды с начала года
ОПЕК начала наращивать добычу нефтиОПЕК начала наращивать добычу нефти
ГОКи Метинвеста платят двойные налоги в местный бюджет для поддержки Кривого РогаГОКи Метинвеста платят двойные налоги в местный бюджет для поддержки Кривого Рога
Минторг США начала расследование по импорту бесшовных труб из четырех странМинторг США начала расследование по импорту бесшовных труб из четырех стран
Минфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентябряМинфин подаст проект госбюджета-2021 в начале сентября
Налоговые службы начали чаще давить на бизнесНалоговые службы начали чаще давить на бизнес
Последние новости
Подгружаем последние новости