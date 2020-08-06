Убытки госпредприятий за прошлый год составили 170 миллиардов

В Украине каждое пятое государственное предприятие является убыточным.

Об этом заявил заместитель главы Фонда госимущества Константин Кошеленко, передает Укринформ.

Фото: ukrinform.ua

Причины убытков

По словам замглавы Фонда, каждое пятое государственное предприятие – убыточное, а общая сумма убытка государственных предприятий за 2019 год – 170 млрд грн. Общая сумма задолженностей по зарплате на этих госпредприятиях составляет 2,9 млрд грн.

Замглавы Фонда госимущества считает, что эти цифры говорят о том, что ранее управление объектами государственного имущества производилось неэффективно и в ущерб государству.

«Достаточно просто управлять – посадить своего директора, а он обеспечит у кого нужно закупки, кому нужно продажи, что-то ещё подкрутит внутри. И таким образом предприятие, которое может приносить сотни миллионов, в лучшем случае приносит десятки тысяч.

Например, отель «Днипро» до продажи приносил за 2019 год чуть больше 200 тыс. грн. прибыли за весь 2019 год. Другие подобные отели зарабатывают десятки миллионов гривен. Мы понимаем, что-либо здесь было бездарное управление, либо это сознательно деньги выводились не туда», – заявил Кошеленко.

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