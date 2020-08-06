Убытки госпредприятий за прошлый год составили 170 миллиардов

В Украине каждое пятое государственное предприятие является убыточным.
Об этом заявил заместитель главы Фонда госимущества Константин Кошеленко, передает Укринформ.

Убытки госпредприятий за прошлый год составили 170 миллиардов
Фото: ukrinform.ua

Причины убытков

По словам замглавы Фонда, каждое пятое государственное предприятие – убыточное, а общая сумма убытка государственных предприятий за 2019 год – 170 млрд грн. Общая сумма задолженностей по зарплате на этих госпредприятиях составляет 2,9 млрд грн.

Замглавы Фонда госимущества считает, что эти цифры говорят о том, что ранее управление объектами государственного имущества производилось неэффективно и в ущерб государству.

«Достаточно просто управлять – посадить своего директора, а он обеспечит у кого нужно закупки, кому нужно продажи, что-то ещё подкрутит внутри. И таким образом предприятие, которое может приносить сотни миллионов, в лучшем случае приносит десятки тысяч.

Например, отель «Днипро» до продажи приносил за 2019 год чуть больше 200 тыс. грн. прибыли за весь 2019 год. Другие подобные отели зарабатывают десятки миллионов гривен. Мы понимаем, что-либо здесь было бездарное управление, либо это сознательно деньги выводились не туда», – заявил Кошеленко.

Ранее сообщалось

  • 29 июля Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы «Днепр» компании ООО «Смартленд» за 1,11 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
Блок рекламы


Похожие новости
20% госпредприятий приносят в казну только убытки20% госпредприятий приносят в казну только убытки
Испания за полгода потеряла 27 миллионов туристов и 28 миллиардов евро из-за пандемииИспания за полгода потеряла 27 миллионов туристов и 28 миллиардов евро из-за пандемии
Долги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардовДолги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардов
Крупнейшие IT-компании подорожали на $250 миллиардовКрупнейшие IT-компании подорожали на $250 миллиардов
Финтех-компанию TransferWise оценили в $5 миллиардовФинтех-компанию TransferWise оценили в $5 миллиардов
Мировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООНМировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООН
Европейские банки понесут убытки в сотни миллиардов евро — FTЕвропейские банки понесут убытки в сотни миллиардов евро — FT
Банки США резервируют десятки миллиардов долларов в ожидании дефолтовБанки США резервируют десятки миллиардов долларов в ожидании дефолтов
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардов
Илон Маск потерял $40 миллиардов за пару часов. Как сыграли инвесторыИлон Маск потерял $40 миллиардов за пару часов. Как сыграли инвесторы
Последние новости
Подгружаем последние новости