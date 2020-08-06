Украина стала активнее покупать бензин из Беларуси

Украина стала активнее покупать бензин из Беларуси

В январе-июле 2020 г. белорусские НПЗ увеличили экспорт автомобильных бензинов в Украину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 53,8 тыс. т или на 13,6%, до 450,5 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные.

Основной прирост ресурса пришелся на май-июль. В мае импорт белорусских бензинов составил 66 тыс. т, в июне — 97 тыс. т, в июле — 92 тыс. т. Тогда как в предыдущее месяцы 2020 г. объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45–50 тыс. т.

По итогам семи месяцев 2020 г., на 26%, до 138 тыс. т сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 7 месяцами 2019 г.

Участники рынка отмечают, что рост доли белорусских бензинов и снижение ресурса из Литвы в Украине обусловлен продажей бензинов "Белорусской нефтяной компанией" в пакете с дизельным топливом по терм-контрактам на 2020 г.

По данным "А-95", общий импорт автомобильных бензинов по итогам семи месяцев 2020 г. составил 593 тыс. т, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года — 586 тыс. т.

Как сообщалось, в июле Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили в Украину 238,2 тыс. т дизельного топлива, притом что нормативным для данного направления является 180 тыс. т. По сравнению с июнем 2020-го рост составил 24% или 46,5 тыс. т. При этом доля белорусского ресурса в общем импорте выросла до 42,3%, против 35,4% в июне.

МинПром по материалам enkorr

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