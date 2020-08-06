Продукты в мире дорожают второй месяц подряд — ФАО
Мировые цены на продукты растут второй месяц подряд. Об этом говорится в релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
Как изменился индекс
Индекс продовольственных цен ФАО в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем и на 1% по сравнению с июлем 2019 года.
Что подорожало
Наиболее значительно в июле подорожали растительные масла и молочная продукция.
Цены на молочные продукты увеличились на 3,5 процента, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока, сообщают в ФАО.
Растительные масла подорожали из-за снижения объемов производства, активизации международного импортного спроса и нехватки рабочих-мигрантов.
В то же время мировые цены на свинину и говядину снизились, так как импортный спрос в мире остается ниже экспортного предложения, несмотря на обусловленные пандемией перебои в поставках. Цены на мясо птицы увеличились, что обусловлено сокращением объемов производства в Бразилии из-за роста цен на корма и ожидаемого падения спроса в перспективе.
Как карантин повлиял на цены в Украине
По данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина с начала пандемии сократила экспорт овощей и фруктов на 43%.
В начале июля эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидалось, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.
Цены на тепличные томаты в Украине в конце июля поднялись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним
- По прогнозу НБУ, во втором полугодии инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. ВВП упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.