Продукты в мире дорожают второй месяц подряд — ФАО

Мировые цены на продукты растут второй месяц подряд. Об этом говорится в релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Униан.

Фото: agropolit.com

Как изменился индекс

Индекс продовольственных цен ФАО в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем и на 1% по сравнению с июлем 2019 года.

Что подорожало

Наиболее значительно в июле подорожали растительные масла и молочная продукция.

Цены на молочные продукты увеличились на 3,5 процента, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока, сообщают в ФАО.

Растительные масла подорожали из-за снижения объемов производства, активизации международного импортного спроса и нехватки рабочих-мигрантов.

В то же время мировые цены на свинину и говядину снизились, так как импортный спрос в мире остается ниже экспортного предложения, несмотря на обусловленные пандемией перебои в поставках. Цены на мясо птицы увеличились, что обусловлено сокращением объемов производства в Бразилии из-за роста цен на корма и ожидаемого падения спроса в перспективе.

Как карантин повлиял на цены в Украине

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина с начала пандемии сократила экспорт овощей и фруктов на 43%.

В начале июля эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидалось, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

Цены на тепличные томаты в Украине в конце июля поднялись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним